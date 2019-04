publié le 03/04/2019 à 06:44

C'était l'une des étincelles au début de la crise des "gilets jaunes". Le budget des automobilistes a bel et bien flambé l'an dernier, d'après l'étude annuelle de l'Automobile Club Association, toujours très attendue. Elle prend en compte non seulement le prix d'achat mais aussi tous les frais liés à l'utilisation quotidienne.



Cette étude compare 4 voitures parmi les plus emblématiques de leur catégorie. L'élève modèle, c'est la Toyota Prius hybride. Tous frais compris, de l'achat au carburant en passant par l'entretien, l'assurance, les péages... Elle vous coûte en moyenne 9.800 euros par an, soit une baisse d'1,1% par rapport à 2017. À l'inverse, le bonnet d'âne revient à la Renault Clio essence : elle, a accusé une hausse de près... de 13% !

Pour faire simple, quelle que soit votre voiture, tous les postes de dépenses ont augmenté, même le coût du garage. Et la plupart sont bien au dessus du taux d'inflation. Et le prix des carburants a pesé lourd.

En effet, mis à part le prix d'achat de la voiture qui reste évidemment la dépense principale, c'est bien en faisant le plein que les automobilistes plombent leur budget. La faute à une fiscalité toujours plus lourde. À titre indicatif, sur 100 euros de budget, comptez entre 23 et 27 euros de taxes selon les modèles de voitures. Enfin, les frais d'entretien, eux aussi, ont bondi en un an : parfois de près de 4%.

