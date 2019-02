Les actualités de 6h - "Gilets jaunes" : les blessures inquiètent de plus en plus les urgentistes

publié le 01/02/2019 à 07:07

Le Conseil d'État devrait rendre ce matin sa décision sur les recours déposés en urgence pour obtenir la suspension de lanceurs de balles de défense (LBD).



Un neurologue du CHU de Besançon a, lui, lancé une pétition suite aux nombreuses et graves blessures constatées. Tous les cas recensés en région parisienne sont centralisés à l'hôpital Pompidou. En effet, chaque samedi, les urgences reçoivent des manifestants blessés et les médecins s'inquiètent de plus en plus sur la gravité de leurs blessures : œil arraché, traumatisme crânien, amputation...

Mais il y a aussi les dégâts plus difficiles à déceler, comme les hémorragies internes, provoquées par l'impact de la balle de défense. Les médecins militent donc pour un protocole spécifique de prise en charge pour éviter de passer à côté de lésions graves mais parfois difficiles à diagnostiquer.

Toutes ces blessures inquiètent les urgentistes. Sous couvert d'anonymat, un soignant avoue qu'il n'a jamais vu autant de violence, et cela des deux côtés puisque l'étude des médecins de l'hôpital Pompidou porte aussi sur les blessures infligées aux forces de l'ordre.

