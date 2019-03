Les actualités de 6h - Alimentation : le "snacking" s'impose de plus en plus

publié le 12/03/2019 à 06:55

Il faut se faire une raison : au pays de la bonne bouffe et du guide Michelin, on mange de plus en plus rapidement. Le "snacking" est la principale manière de s'alimenter hors de la maison. C'est ce que montre une étude du cabinet CHD Expert que RTL vous dévoile.



Six déjeuners et dîners sur 10, en extérieur, se font dans les enseignes de restauration rapide. À côté des traditionnels sandwiches, on trouve les "banh mi", des pains vietnamiens garnis. Il y a aussi les bars à salades, au quinoa, tendance santé, ou vegan. Ou encore les "poke bowl", du poisson cru coupé en dé, une spécialité hawaïenne.

La restauration rapide, c'est un marché de 19 milliards d'euros en France. Soit 10 milliards de plus qu'il y a 10 ans ! Il y a d'ailleurs aujourd'hui deux fois plus d'enseignes de restauration rapide qu'il y a 10 ans. Les Français dépensent en moyenne 9,70 euros pour leur repas rapide du midi.

Mais le snacking s'étend maintenant à toute la journée : de la pause café au goûter en passant par la collation du soir. Résultat : le quartier de l'Opéra à Paris, qui allie la clientèle de bureaux et les touristes, concentre 337 points de vente au kilomètre carré, un record ! La moyenne nationale est de 0,14 au kilomètre carré. Après Paris, c'est à Lyon, Lille, Bordeaux et Nice où l'on trouve le plus d'enseignes de restauration rapide.

