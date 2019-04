publié le 11/04/2019 à 05:39

Le constat est là : trois quarts des élèves de troisième ne sont pas capables de parler correctement en anglais. Vocabulaire limité, difficultés grammaticales... Ce n'est que depuis 2016 que tous les élèves démarrent une langue étrangère en CP. La France a donc 40 ans de retard à rattraper dans l'apprentissage au plus jeune âge.



Le rapport du CNESCO met le doigt sur le besoin de formation des enseignants en primaire et recommande cohérence et progressivité dans enseignements en classe. Commencer par s’entraîner en primaire à écouter et répéter : l’oreille des jeunes enfants peut encore apprendre de nouveaux sons. Ils vont naturellement intégrer la musicalité de la langue, l'accentuation, le rythme, la prononciation...

Puis progressivement, on amène les élèves à réfléchir à la construction de la langue et point crucial il faut les inciter à parler, les encourager, les corriger sans les bloquer. Évidemment pour progresser, les classes surchargée comme actuellement en collège et lycée n'aident pas. Dans l'idéal, il faudrait que les élèves puissent suivre une autre matière dans une langue étrangère : les maths, la géographie et les sciences.