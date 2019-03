publié le 26/03/2019 à 05:23

Près d'un quart des Français d'entre eux, soit environ 10,5 millions d'adultes, boivent trop d'alcool, selon l'agence sanitaire Santé publique France, qui lance ce 26 mars une campagne dont le message est "pour votre santé, c'est maximum deux verres par jour, et pas tous les jours". Un clip de prévention sera diffusé tout au long de la campagne, organisée jusqu'au 14 avril, sur les chaînes nationales et d'Outre-Mer, les plateformes de vidéo en ligne et les réseaux sociaux.



L'alcool constitue une des principales causes de mortalité évitable avec 41.000 décès qui lui sont attribuables chaque année en France, rappelle l'agence sanitaire à l'occasion de cette campagne organisée jusqu'au 14 avril.

Près d'un quart des Français de 18 à 75 ans déclarent consommer au-delà des repères de consommation d'alcool à moindre risque, établis par des experts en mai 2017.

Un nouvel alcoomètre automatisé, mis au point par Santé publique France, permet, de vérifier si sa consommation hebdomadaire d'alcool reste dans les clous. Il est disponible en ligne. A utiliser sans oublier qu'un "verre standard de vin", c'est un petit ballon de bistrot.

> Pour votre santé, l'alcool c'est maximum 2 verres par jour. Et pas tous les jours

À écouter également dans ce journal

Société - Le Mans se réveille après les violents affrontements qui ont opposé forains et forces de l'ordre. Les forains veulent continuer à travailler dans le centre-ville et accusent la mairie de discrimination.



Politique - Après avoir déroulé le tapis rouge à Xi Jinping, Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui la chancelière allemande Angela Merkel et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker.



Football - Les Bleus ont battu l'Islande 4-0 hier soir dans leur deuxième rencontre de qualification à l'Euro-2020.