publié le 25/03/2019 à 18:28

Une méga-commande. A l'occasion de la visite du président chinois Xi Jinping en France, un contrat a été signé pour la vente de quelque 300 Airbus. Dans le détail, l'entreprise étatique chinoise CASC (China Aviation Supplies Holding Company) achète 290 Airbus A320 et 10 A350.



"La conclusion d'un grand contrat pour Airbus est une avancée importante et un excellent signal (...) de la force des échanges" entre la Chine et la France, a déclaré le président Emmanuel Macron, lors de la signature du contrat au cours d'une cérémonie à l'Elysée.Le chef de l'État a insisté sur la nécessité d'un "partenariat eurochinois fort", alors que l'Europe cherche une posture cohérente face aux ambitions diplomatiques et économiques de Pékin.

Cette bonne nouvelle économique ne doit pas éclipser les autres sujets, comme celui du respect des droits de l'homme. Emmanuel Macron a tenu à préciser : "Nous avons eu sur ce sujet des échanges francs", évoquant "les préoccupations (de la France) et de l'Europe sur la question du repect des droits fondamentaux en Chine", et précisant avoir abordé "plusieurs cas individuels".

Le chef de l'État n'a pas précisé s'il avait abordé le cas de l'ancien président d'Interpol après l'appel au secours de l'épouse de ce dernier.