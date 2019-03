Theresa May le 25 mars au Parlement britanniques, à Londres

et AFP

publié le 26/03/2019 à 00:42

Soirée chaotique à Londres, ce lundi 25 mars. Peu après 23 heures, les députés britanniques ont voté un amendement leur permettant d'influer sur le processus du Brexit, infligeant un nouveau camouflet au gouvernement de Theresa May, la première ministre ayant répété y être opposée.



Cet amendement, adopté par 329 voix, contre 302, leur permet d'organiser mercredi une série de votes indicatifs sur la forme que doit prendre le Brexit : maintien dans le marché unique, nouveau référendum, voire annulation de la sortie de l'UE. Un amendement qui "renverse l'équilibre entre nos institutions démocratiques et crée un dangereux et imprévisible précédent pour le futur", a réagi le ministère chargé du Brexit.

Trente minutes plus tard, trois secrétaires d'État ont démissionné en désaccord en raison de leur désaccord sur la stratégie de Theresa May concernant la sortie de l'Union européenne. Il s'agit de Richard Harrington (Industrie), Alister Burt (Affaires étrangères) et Steve Brine (Santé).