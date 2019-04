publié le 18/04/2019 à 22:17

Quatre lettres inscrites sur la boue ont permis de sauver un couple. Mercredi 17 avril, la police australienne a repéré, depuis le ciel, deux personnes qui avaient inscrits "HELP" (à l'aide) sur le sol humide d'un marécage infesté de crocodiles dans lequel ils étaient pris au piège depuis plus de 26 heures.



Le couple était parti pêcher avec son chiot dans le Keep River National Park, situé au Nord de l'Australie. Leur véhicule s'est alors retrouvé coincé au milieu des terres boueuses. Ils avaient un peu de nourriture et d'eau. Mais ils savaient qu'ils ne survivraient pas longtemps dans ces conditions. "La première nuit, nous sommes restés dans la voiture, puis nous avons vu l’eau monter. Alors nous avons rassemblé nos affaires et nous sommes partis à 20, 30 mètres de la voiture", raconte Colin Nulgit à la chaîne américaine ABC News.

Mais ce que redoutaient par dessus tout les deux Australiens c'était les reptiles. En effet, crocodiles et énormes serpents peuplent ces zones marécageuses. "Plus tôt dans la journée, nous avions repéré deux, trois traces de crocodiles… Elles faisaient cinq, six mètres de long", détaille Colin.

Deux détails ont permis de les sauver

Avant de partir, le couple qui habite à Kununurra avait parlé de cette expédition à leur famille. Ils leur avaient dit quand ils seraient de retour. Leurs proches, ne les voyant pas réapparaître, se sont donc inquiétés et ont prévenu la police. Deuxième réflexe de Shantelle et Colin, écrire en très gros "HELP" afin d'être repérés plus facilement par les secouristes, avant de rejoindre leur véhicule pour plus de sécurité.



"Quand les secours se sont rapprochés, nous avons sauté de la voiture et nous avons commencé à leur faire des signes", raconte Colin. "C’était très émouvant, nous étions contents d’avoir survécu", ajoute-t-il. La police estime que le couple a eu de très bons réflexes : "Cette histoire ne se serait peut-être pas terminée comme ça sinon", souligne le sergent de police Dean Andrzejaczek.