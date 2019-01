et AFP

Les ventes de cigarettes en France ont reculé de 9,32% en volume en 2018, selon un premier bilan établi par le fournisseur Logista France, sous l'effet d'une hausse des prix en mars et, plus largement, de la politique publique anti-tabac.



Au cours de l'année, 40,23 milliards de cigarettes ont été livrées aux buralistes dans l'Hexagone, contre 44,36 milliards en 2017, selon des chiffres de Logista, fournisseur de la quasi-totalité des points de vente, un bilan obtenu mercredi par l'AFP.



En 2017, les ventes de cigarettes s'étaient effritées de 1,48% en volume après un recul de 1,2% en 2016 et une hausse de 1% en 2015 (la première depuis 2009). Auparavant, 2014 et 2013 avaient enregistré des baisses respectives de 5,3% et 7,5%. Le tabac à rouler, apprécié des jeunes, a lui enregistré en 2018 un recul de 9,40% après une diminution de 5,66% l'année précédente.

Globalement sur l'année passée, les livraisons de tabac (cigarettes, tabac à rouler, cigares et tabac à mâcher) sont en baisse de 9,15%.

