publié le 09/01/2019 à 17:28

Il était l'aîné de la fratrie du célèbre interprète de Mistral gagnant. Thierry Séchan a été retrouvé mort en ce début du mois de janvier 2019 à son domicile parisien. Le frère de Renaud avait hérité de sa famille le goût des mots.



L'encre et le papier lui sont donnés en héritage par son père. Olivier Séchan, professeur d'allemand et auteur, a été récompensé par le prix des Deux Magots en 1942 pour Les Corps ont soif. Renaud choisira la musique et la scène avec le succès qu'on connait. Thierry reprendra le flambeau paternel.

Il écrit des romans et des nouvelles et s’intéressera particulièrement à la vie de certains grand chanteurs comme Georges Brassens ou Michel Sardou, dont il rédigera des biographies. Il écrira même certaines préface comme pour la biographie de Francis Cabrel signée Hugues Royer ou encore celle de Leonard Cohen qu'il admirait dans le livre d'Alain-Guy Aknin et Stéphane Loisy.

Un goût pour la polémique

Le succès et la polémique le frappent simultanément en 1992 avec son pamphlet Nos amis les chanteurs qui tiendra sur quatre tomes jusqu'en 2009 et lui apportera son lot de procès. Le chanteur le plus proche de lui reste naturellement son frère sur lequel il écrira aussi : Renaud, bouquin d’enfer, Le Roman de Renaud, Renaud raconté par sa tribu ou encore Lettres à mon frère Renaud.



Il s'essayera à la musique lui aussi. Comme parolier tout d'abord. Il écrit pour Julien Clerc (Fille du feu) ou Daniel Lavoie (Qui sait). Il sortira même deux disques parfaitement restés dans l'ombre Tu seras comme le ciel et Embrasse-la dans les années 90.







Politiquement, il entretient un certain flou et ce distingue en ce sens de son frère. "Un temps engagé dans la lutte contre le Front national, il affirme être 'de gauche'. Il a pourtant signé un édito dans le journal Minute et est intervenu au micro de Radio Courtoisie, deux médias d'extrême droite", note le journal Le Monde dans un portrait croisé des deux frères Renaud et Thierry.

Un frère et une "nounou" parfois en opposition

Les relations entre Renaud et Thierry sont, depuis plusieurs années, conflictuelles. Les deux frères ne se parlaient souvent que par médias interposés et déclarations d'avocats. Il y a quelques années, en août 2015, sur Europe 1, Thierry Séchan avait franchi la ligne jaune.



"Il continue de s’enfiler sa demi-bouteille de Pastis par jour !”, a-t-il déclaré ajoutant qu'il "était toujours été là, toujours présent de jour comme de nuit” pour Renaud, jouant le rôle d'une “nounou”.



L'avocat de Renaud s'était ému de ces déclarations. "L'ensemble des propos tenus de manière régulière ces derniers mois par Thierry Séchan sur la santé de son frère Renaud ainsi que sur le contenu artistique de l'album (...) n'engagent que Thierry Séchan et ne peuvent en aucun cas être considérés comme ayant été validés par le chanteur qui ne s'y associe en aucun cas", avait-il déclaré par communiqué.



Ajoutant que son frère, "avec qui Renaud entretient une relation houleuse depuis plusieurs mois" n'était pas au courant de la vie et des projets artistiques de l'artiste (à l'époque l'enregistrement du dernier album de Renaud dont son tube Toujours debout).