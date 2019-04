publié le 19/04/2019 à 18:29

Le week-end pascal prend une dimension très particulière à Paris, quelques jours après l'incendie de Notre-Dame. Chaque année, lors du Vendredi saint, l'archevêque de Paris participe au chemin de croix de Montmartre, mais cette année, la procession a été déplacée au pied levé, aux abords de la cathédrale.



Un millier de fidèles environ était présent sur place dans une ambiance plus recueillie que jamais. Sur le pont Saint-Louis, à l'arrière de la cathédrale endommagée, l'heure est à l'émotion pour Monseigneur Michel Aupetit : "La France pleure et avec elle, tous ses amis du monde entier. Cette foi demeure la nôtre, encore et toujours, devant Notre-Dame".

Sous un grand soleil, les chrétiens ont donc entrepris la reconstitution de la passion du Christ. Un chemin de croix divisé en 14 stations si particulières pour tous les fidèles rassemblés, quelques jours après le sinistre : "C'est merveilleux de voir tout ce monde mais en même temps, on est un peu triste. Notre-Dame représente la religion catholique".

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Pour le week-end de Pâques, prudence au volant. Le nombre de morts a progressé de plus de 7% en mars. 250 personnes ont été tuées dans un accident. Après une baisse historique en 2018, c'est le troisième mois consécutif de hausse en 2019.



Société - D

es voix s'élèvent pour réclamer une décontamination de Notre-Dame. "La cathédrale est aujourd'hui rendue à l'état de déchet toxique" selon l'association de défense de l'environnement Robin des Bois, qui pointe du doigt les 300 tonnes de plomb contenues dans la flèche et la toiture aujourd'hui carbonisée.



Justice - Denis Baupin a perdu son procès en diffamation contre ses accusatrices et les médias, qui ont été relaxés. La justice a retenu la bonne foi des prévenus et a même sanctionné Denis Baupin pour procédure abusive.