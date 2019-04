Sans gluten : pour Pâques, la recette facile du gâteau aux chocolats noir et blanc

publié le 13/04/2019 à 10:08

Cette base de gâteau au chocolat peut ensuite être adaptée à toutes sortes de décorations. Ici le chocolat noir s’oppose au chocolat blanc, pour faire ressortir les petits œufs qui décorent le gâteau.



La génoise de ce gâteau au chocolat sans gluten peut parfaitement se préparer sans lactose en substituant la crème fraîche par de la crème d’amande ou de coco.



La poudre d’amande, qui enrichie les ingrédients secs, est riche en protéines et en fibres. La farine de sarrasin s’accorde particulièrement bien avec le chocolat noir. Le café renforce l’intensité du chocolat noir. Un peu de noix de coco râpée apporte de la texture et relève en saveur le chocolat blanc.

Il est important de laisser reposer au moins 1 heure au réfrigérateur le gâteau pour aider la crème au chocolat à bien se fixer. Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Ingrédients :

Pour le gâteau :



- 35 g de poudre d’amande

- 35 g de fécule de maïs

- 20 g de farine de riz demi-complet

- 30 g de farine de sarrasin

- ½ cuillère à café de gomme xanthane

- 1 cuillère à café de bicarbonate

- 1/2 cuillère à café de poudre à lever

- 1/2 cuillère à café de sel fin

- 35 g de chocolat pâtissier noir, râpé à la raie à zeste (ou de cacao en poudre)

- 140 g de sucre de canne blond en poudre

- 55 ml d’huile végétale

- 65 ml de crème fraîche liquide (ou crème végétale)

- 1 œuf à température ambiante

- 110 ml de café tiède

- 5 g de beurre ou margarine pour beurrer le moule

Note: Pour substituer les farines et fécule par un mix pâtisserie sans gluten, il faut 35 g de poudre d’amande et 85 g de mix, et vérifier s'il contient déjà de la gomme xanthane ou guar.



Pour la crème au beurre chocolat blanc :



- 100 g de chocolat blanc pâtissier coupé en petits morceaux

- 100 g de beurre à température ambiante

- 80 g de sucre glace

- 1/2 cuillère à café d’extrait d’amande amère



Pour la décoration :



- des petits œufs en chocolat sans gluten

- des petits œufs en sucre colorés

- 20 g de noix de coco râpée

Les ingrédients pour le gâteau aux chocolats noir et blanc sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

- Préchauffer le four à 175°C.



- Beurrer le moule (ici 22 cm de diamètre) et déposer au fond une feuille de papier cuisson. Cela évite qu’il attache au moule et il suffit alors de peler le papier cuisson au démoulage du gâteau.



Préparer le gâteau au chocolat :



- Mélanger ensemble dans un grand saladier les ingrédients secs : poudre d’amande, fécule, farines, gomme xanthane, bicarbonate, poudre à lever, sel, chocolat râpé et sucre.



- Dans un autre bol, mélanger ensemble les ingrédients humides: l’œuf, la crème, l’huile. Battre au fouet pour tout bien émulsionner.



- Verser les ingrédients humides dans les ingrédients secs et mélanger puis, doucement, verser le café en continuant de mélanger constamment.



- Verser cette pâte dans le moule beurré et cuire 35 à 40 minutes.



- Sortir le moule du four et laisser reposer le gâteau 15 minutes dans le moule avant de le démouler et de le laisser refroidir complètement sur une grille.



Préparer la crème au beurre :



- Faire fondre au bain-marie le chocolat blanc pâtissier coupé en petits morceaux. Garder de côté.



- Battre le beurre au mixeur électrique jusqu’à obtenir une texture crémeuse (environ 2 à 3 minutes). Ajouter l’extrait d’amande amère et verser doucement le sucre glace. Continuer de battre et verser le chocolat fondu.



- Déposer le gâteau sur le plat de présentation, les bords protégés des éclaboussures par de fines feuilles de papier cuisson. Étaler sur le dessus la crème au beurre et lisser avec la spatule. Saupoudrer de noix de coco râpée et décorer avec les œufs en chocolat et colorés.



- Mettre au réfrigérateur avant de servir pour que la crème au beurre chocolat blanc se fixe bien.

Le gâteau au chocolat noir, la crème au chocolat blanc et les petits œufs de Pâques : il ne reste plus qu'à décorer. Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Suivez Clem sans gluten sur :

Son site internet : http://clemsansgluten.com



Facebook : https://www.facebook.com/Clemsansgluten



Twitter : @ClemSansGluten



Instagram : @clemsansgluten