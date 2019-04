publié le 03/04/2019 à 08:35

Les Français seront nombreux à profiter des vacances de printemps pour s'évader cette année. Selon le baromètre Mondial Assistance/OpinionWay, que RTL dévoile ce mercredi 3 avril, un sur trois va faire ses valises, soit le taux le plus important depuis 8 ans. C'est 7 points de plus que les années précédentes.



Les Français ont vraiment envie cette année, de se changer les idées, et de s'aérer. La plupart des vacanciers vont partir voir des amis ou les grand-parents. Et 30% voyageront l’étranger, particulièrement dans les grandes capitales ensoleillées du sud de l'Europe, comme Lisbonne ou Madrid. Le budget consacré à cette semaine de vacances est de 933 euros en moyenne, c'est un budget stable comparé aux autres années.



De plus en plus de vacanciers, un tiers d'entre eux optent pour des solutions collaboratives : auto-partage ou locations de logement entre particuliers.Quant au week-end de Pâques, les deux tiers des Français le passeront en famille, et la moitié des parents organisera une chasse aux œufs avec les enfants.

