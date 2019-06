publié le 09/06/2019 à 18:52

La banlieue se mobilise contre l'homophobie. À Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), plus d'un millier de personnes ont défilé ce dimanche 9 juin après-midi pour la première Marche des fiertés des banlieues. Il n'y a pas plus d'actes violents contre les gays, les lesbiennes ou les trans en banlieue par rapport aux grandes villes, 231 agressions physiques recensées sur tout le territoire l'année dernière, mais en banlieue, c'est difficile quand même de briser la loi du silence.



Le cas d'Hicham, 16 ans, en est le parfait exemple. "Je subis des moqueries tout au long de la journée, une fois dans les toilettes on m'a craché dessus", confie le jeune homme au micro RTL de Marion Ferrrère. Il assure qu'il allait au collège "avec la boule au ventre".



Durant ses deux premières années de collège, le jeune homme a vécu l'enfer. Il dénonce le manque d'ouverture d’esprit de ses camarades, mais aussi l'absence d'accompagnement de ses professeurs.

"Ils le voyaient mais ils reprenaient pas forcément les élèves", dénonce l'adolescent. Hicham a depuis déménagé et changé d'établissement, mais impossible pour lui de manquer cette première Marche des fiertés en banlieue. "Ma ville a un peu avancé. Ça montre aux gens que les personnes LGBT, il n'y en a pas juste sur Paris, pas que dans les grandes villes. Les LGBT qui habitent en banlieue méritent d'être représentées", assure Hicham.

À écouter également dans ce journal :

Politique - 72 maires et élus locaux de la droite modérée et du centre ont publié ce dimanche 9 juin une tribune dans laquelle ils appellent à soutenir le gouvernement. "Le temps n'est plus aux querelles de chapelles ou à l'opposition systématique", écrivent-ils.



Les Républicains - Valérie Pécresse a quant à elle réaffirmé sa décision de partir des Républicains ce dimanche 9 juin dans le Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI. Mais pas question pour la présidente de la région Île-de-France de quitter pour autant la droite pour Macron. "Je n'ai pas changé, je défends les mêmes valeurs, je fais les mêmes propositions et je suis toujours de droite et dans l'opposition à Emmanuel Macron", a-t-elle affirmé.



Social - La détresse des urgences dure. Il y a deux jours, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a promis une stratégie pour refonder le secteur. Depuis plus de deux mois, c'est la crise au sein du personnel. Dernier exemple en date : un nouveau cas d'absentéisme massif cette nuit à l'Hôpital Saint-Antoine à Paris.



Roland-Garros - C'est un sacre historique. Rafael Nadal est décidément indétrônable à Roland-Garros. L'Espagnol s'est imposé pour la 12e fois de sa carrière à Paris face à un courageux Dominic Thiem ce dimanche 9 juin en quatre sets (6-3, 5-7, 6-1, 6-1). Nadal devient le premier joueur de l'histoire, hommes et femmes confondus, à remporter douze fois le même titre majeur.