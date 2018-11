publié le 07/11/2018 à 17:28

L’histoire avait étonné les spécialistes de l’aéronautique. Un vol entre Paris et Hô-Chi-Minh-Ville (Vietnam) a dû faire demi-tour le jeudi 1 novembre après l’interdiction soudaine de survoler le territoire russe. Le vol avait pourtant décollé comme prévu à 13h10 de Roissy-Charles-de-Gaulle avec 340 passagers à son bord.



Après six heures de voyage, alors que l'avion survole la Russie pour un trajet classique en direction de l'Asie du Sud-est, le commandant de bord s'adresse aux passagers : l'avion doit rebrousser chemin. Aucun problème technique n’est à signaler, seulement l'appareil n'a plus l'autorisation de voler au-dessus du territoire national russe.

Les autorités de ce pays ont ordonné à l’équipage français de changer de direction. De retour à Paris, tous les passagers ont été pris en charge pour l’hébergement et ont repris un avion. On sait aujourd’hui ce qui s’est passé.

Selon nos informations, le dispatcher de la compagnie française (l'agent chargé de la préparation et du suivi des vols) n’a pas effectué le changement du nouveau plan de vol lié au passage des horaires d’hiver. "Entre le 31 octobre et le 1er novembre s'ouvre la nouvelle saison été-hiver IATA (le calendrier saisonnier déterminé par l'Association internationale du transport aérien, ndlr). Or à cette occasion, les catalogues de vols sont susceptibles de changer", a d'abord plaidé la compagnie française sans pour autant pointer la responsabilité du dispatcher.



Aujourd’hui, chez Air France, on ne nie pas "l’oubli" de ce dispatcher mais on évoque également un bug informatique qui a mené l'appareil à rebrousser chemin.