et Claire Verneil

publié le 18/05/2019 à 18:54

Quelques milliers de personnes se sont réunies samedi à Paris, Lyon, Bordeaux ou Lille pour dénoncer les activités de Bayer-Monsanto et autres géants de l'agro-chimie. Une manière de réclamer un autre modèle agricole, alors que Monsanto a subi plusieurs revers judiciaires dans le monde et fait l'objet d'une enquête en France.



Sur les quais de la Garonne à Bordeaux, 1.400 personnes, dont 450 gilets "jaunes" selon la préfecture, ont défilé dans une ambiance bon enfant, reprenant en chœur "nous sommes les mêmes : fin du monde, fin du mois, même combat".

À Paris, entre 600 et 700 personnes sont parties de la place de la République. Quelques "gilets jaunes" se sont joints aux manifestants, dont des militants de Greenpeace et d'Attac, des sympathisants EELV ou LFI, autour d'un char représentant une abeille et d'une Marianne portant un coquelicot en cocarde, à l'image des signataires d'un appel contre les pesticides de synthèse.

