publié le 18/05/2019 à 10:39

Trois jours après celles de son frère d'armes Cédric de Pierrepont dans le Morbihan, les obsèques d'Alain Bertoncello, militaire tué lors de l'opération de libération des deux otages français au Burkina Faso, sont célébrées ce samedi 18 mai dans son village natal de 720 habitants, à Montagny-les-Lanches en Haute-Savoie.





Le cercueil d'Alain Bertoncello a été déposé au cœur de la petite église du village. De nombreux anciens combattants ont formé une haie d'honneur au passage de la dépouille du jeune militaire de 28 ans. Maxime, son meilleur ami, a aussi organisé une marche silencieuse juste avant la cérémonie.

"Le but était en fait de réunir tous les amis d'enfance qu'on a connus avec Alain. C'est le plus bel hommage qu'on peut lui rendre. On peut qu'être fier de lui et de ce qu'il a pu accomplir", explique Maxime. À l'issue de la cérémonie, le corps d'Alain Bertoncello sera incinéré et l'urne funéraire déposée dans le caveau familial à Montélimar dans la Drôme.