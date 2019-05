publié le 15/05/2019 à 22:40

Près de 2.000 personnes ont suivi la cérémonie sur la petite place de l'église de Larmor-Plage, dans le Morbihan. Une foule d'anonymes du pays de Lorient, tout en communion avec ses militaires.



"C'est leur pays, c'est notre famille, c'est nous, c'est nos enfants", affirme cette habitante. "Ça émeut tout le pays de Lorient de voir qu'un jeune puisse donner sa vie dans les conditions qu'on connaît et qui sont très douloureuses pour tout le monde. On est tous très émus et frissonnants", déclare une autre.

La voix cassée par l'émotion, l’aumônier des fusiliers-marins a rappelé la souffrance, l'amour et l'espérance qu'incarnait l'action héroïque du premier-maître Cédric de Pierrepont. L'assistance n'a pas pu retenir ses larmes quand Danielle, une mère effondrée, a salué le geste de son fils.

"Mon fils, mon cœur, mon héros, ton souhait a été de rentrer dans la Marine nationale. Maintenant, tu n'es plus là mon bébé. Tu ne connaîtras pas la joie d'être papa et pourtant, tu aurais été formidable dans ce rôle. On t'a enlevé trop tôt. Tu t'es épanoui avec tes frères d'armes et cette grande famille qu'est l'armée. Merci à vous, bon vent mon cœur".



La cérémonie s'est terminée au son d'Amazing Grace et d'une chaleureuse salve d'applaudissements à la sortie du cercueil, couvert du drapeau tricolore, porté par des proches et des commandos marine.



Les obsèques d'Alain Bertoncello, elles, auront lieu samedi 18 mai dans le village de Montigny-les-Lanches en Haute-Savoie.

