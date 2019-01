et William Vuillez

26/01/2019

En écho au mouvement "Nuit Debout" qui avait eu lieu en avril 2016 sur la place de la République, les manifestants ont profité de cet 11ème acte de mobilisation samedi, pour lancer, sur cette même place, la première "Nuit Jaune". Une initiative lancée par des "gilets jaunes citoyens".



Ce vendredi soir, au moins un millier de personnes sont rassemblées place de la République, point de convergence des manifestations. Ils scandent en cœur leurs revendications, comme Dany : "Je veux qu'on me fasse sauter la CSG et ça passe par une nuit jaune", dit-elle au micro RTL de Vincent Serrano.

À côté d'elle, Dan précise : les "gilets jaunes" testent ce samedi soir un nouveau mode d'action. "Je suis pour occuper jour et nuit, 24h/24. On discute, on essaie de trouver des solutions mais il faut être présent, il faut que les gens voient du jaune. C'est une première, c'est historique ce soir", dit-il.

