publié le 08/10/2018 à 18:42

La polémique ne désenfle pas. Les autorités sanitaires cherchent toujours à déterminer les causes des cas groupés de bébés nés avec des malformations congénitales dans l'Ain, en Loire-Atlantique et en Bretagne. Alors qu'un rapport de Santé publique France a conclu "à des causes multifactorielles", Yannick Jadot estime, sur RTL, qu'il est "très probable que ces malformations soient liées aux pesticides".



"Toutes les familles qui ont été touchées par ces accusations vivent à côté des champs de maïs et de tournesol. Il y a faisceau de présomptions qui me dit que ce sont les pesticides qui sont à l'origine de ces malformations", a-t-il ajouté.

Des doutes partagés par plusieurs familles de victimes dans l'Ain. "Quand ça m'est arrivé, j'ai forcément culpabilisé et après, quand on se rend compte qu'il y a plusieurs cas, on pousse les questions un petit peu plus loin. On se dit qu'il se passe peut-être quelque chose et on aimerait bien savoir", raconte la mère d'une entre elles.

L'agence Santé publique France a annoncé vouloir créer une fédération nationale des six registres pour disposer d'une base de données commune.

