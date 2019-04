EN DIRECT - "Gilets jaunes" : suivez le 23e samedi de mobilisation

publié le 20/04/2019 à 10:00

Les "gilets jaunes" manifestent à travers la France pour le 23e week-end consécutif ce samedi 20 avril. Les manifestants se sont principalement donné rendez-vous à Paris, pour ce qu'ils présentent comme un nouvel "ultimatum", alors qu'Emmanuel Macron dévoilera jeudi prochain ses réformes tirées du grand débat, dont l'annonce avait été différée en raison de l'incendie de Notre-Dame.



Quatre défilés sont prévus à Paris. Deux ont été autorisés, dont l'un doit partir de la basilique de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) pour rejoindre le campus de Jussieu (Ve). Les deux autres, dont le trajet initial prévoyait un départ depuis le secteur de Bercy, dans l'est de la capitale, pour rejoindre les Halles ou la place de l'Étoile, ont été interdits.

Comme lors des récentes semaines, les autorités ont également interdit aux manifestations des lieux emblématiques de plusieurs villes : les Champs-Élysées, l'hyper-centre lyonnais ou la place du Capitole à Toulouse et ce par crainte des débordements qui avaient notamment émaillé le premier "ultimatum" le 16 mars.

Suivez en direct la mobilisation des "gilets jaunes"

10h16 - Attention si vous avez prévu de vous déplacer ce samedi dans Paris. La circulation des métros, RER et bus sera fortement perturbé.



10h - Ce samedi, plus de 60.000 policiers et gendarmes sont mobilisés dans tout le pays. Les "casseurs se sont à nouveau donné rendez-vous demain, dans certaines villes de France, à Toulouse, à Montpellier, à Bordeaux et en particulier à Paris", avait affirmé hier le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.



9h58 - Bonjour à tous et bienvenue dans ce live consacré à ce nouveau samedi de mobilisation des gilets jaunes".