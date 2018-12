publié le 31/12/2018 à 13:17

Presque 22 ans après la disparition de la doyenne de l'humanité, y aura-t-il un scandale Jeanne Calment ? La Française est décédée à 122 ans mais cette affirmation est remise en cause par des experts russes qui sèment le doute. Selon eux, Jeanne Calment aurait été remplacée par sa fille Yvonne dans les années 1930.



Un docteur en mathématiques et un gérontologue ont enquêté et, selon eux, la vraie Jeanne Calment serait morte dans les années 1930 et sa fille Yvonne aurait pris sa place pour éviter d'avoir à payer les droits d'héritage.

Ils avancent plusieurs arguments : une incohérence dans les documents civils, des photos sur lesquelles la couleur des yeux et la forme des oreilles de Jeanne Calment auraient changé brusquement. Il s'agirait d'une fraude, d'un tour de passe-passe organisé par la famille de Jeanne Calment.

On a mis en oeuvre toutes les techniques scientifiques les plus avancées Jean-Marie Robine Partager la citation





Une théorie complètement farfelue pour Jean-Marie Robine, démographe et directeur de recherche à l'Insern. Il a co-validé le record de longévité de Jeanne Calment à l'issue d'une enquête extrêmement poussée.



"Pour moi c'est de la pure élucubration. Pour qu'une fille passe pour sa mère il faut que son mari, il faut que son père, il faut que son fils jouent le jeu et l'idée que toute la ville d'Arles ait caché ce mensonge est abracadabrant. On a mis en oeuvre toutes les techniques scientifiques les plus avancées de validation de l'âge de cette personne. On a discuté avec elle, c'est du n'importe quoi".



Selon Jean-Marie Robine il y a des détails qui ne trompent pas : à 117 ans, Jeanne Calment se souvenait encore du nom de ses professeurs d'école retrouvés sur des registres. C'est en tout cas une théorie qui intéresse et divise la communauté scientifique.

