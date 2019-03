publié le 18/03/2019 à 13:32

Les Français vont pouvoir contracter un prêt immobilier sans avoir transféré leur compte vers la banque prêteuse. Cet amendement au projet de loi "Pacte" qui a été adopté ce week-end à l'Assemblée, change considérablement les choses pour les consommateurs. C'est notamment la fin de ce qu'on appelle la domiciliation bancaire, explique Anaïs Bouissou sur RTL.



Car jusqu'à présent, les banques pouvaient obliger leurs clients à héberger leur compte chez elles pendant dix ans. Cette injonction apparaissait directement sur leurs contrats sans qu'ils aient leur mot à dire. En échange d'un prêt bancaire, tout salaire pendant dix ans devait tomber sur le compte de la même banque sans que le client puisse y changer quelque chose.

À partir du mois du juin, les clients pourront passer d'une banque à l'autre quand ils le souhaiteront. Une bonne nouvelle pour les usagers qui déplaît fortement à la Fédération bancaire française. Les banques disent regretter "l'instabilité réglementaire", tandis que pour la députée Coralie Dubost, auteure de l'amendement, il s'agit avant tout "d'améliorer le droit de la consommation français comme européen".

À écouter également dans ce journal

Une fusillade a éclaté à Utrecht aux Pays Bas, la 4ème ville du pays. Un homme a ouvert le feu dans un tramway vers 11 heures moins le quart. On ne connait pas pour l'instant le nombre de victimes, mais une unité anti-terroriste est déjà sur les lieux.



"Gilets jaunes". "Retour à la casse départ", Libération résume avec ce titre le sentiment général après l'acte 18 des gilets jaunes et le saccage des Champs-Élysées samedi. Près de 180 commerces et bureaux ont été pillés saccagés ou incendiés sur les Champs-Elysées y compris des entrées d'immeubles vitrées. 7 enquêtes ont été ouvertes.



Condé-sur-Sarthe. Deux semaines après l'agression de deux surveillants par un détenu radicalisé à la prison de Condé-sur-Sarthe près d'Alençon, la police cherche d'éventuels complices. 5 détenus ont été placés en garde à vue après une opération de police à l'intérieur de l'établissement.



Nouvelle Zélande. Le pays va durcir la législation sur les armes qui sont en vente libre. Le gouvernement a donné son accord, moins de trois jours après l'attentat contre deux mosquées qui a fait 50 morts.