publié le 06/12/2018 à 13:37

L'appel au calme du gouvernement a-t-il été entendu, à deux jours d'une nouvelle journée de mobilisation des "gilets jaunes" ? Les Républicains, Rassemblement national, Socialistes... La classe politique semble se montrer raisonnable puisque la requête de l'exécutif est relayée ce jeudi 6 décembre. Après les scènes de violence du week-end dernier, tous semblent avoir pris conscience du risque réel d'embrasement qui pèse sur l'acte 4 de la mobilisation, samedi 8 décembre.



Sept syndicats ont également dénoncé jeudi "toutes formes de violences dans l'expression de revendications" des "gilets jaunes", au lendemain de la demande d'Emmanuel Macron aux partis politiques, mais aussi aux partenaires sociaux, de "lancer un appel clair et explicite au calme".

"Le dialogue et l'écoute doivent retrouver leur place dans notre pays", écrivent la CFDT, la CGT, FO, la CFE-CGC, la CFTC, l'Unsa et la FSU, à l'issue d'une rencontre entre leurs numéros uns respectifs au siège de la CFDT. Solidaires, également présent à la réunion, s'est désolidarisé de cette déclaration commune, rare pour les syndicats, traditionnellement plutôt divisés.

À écouter également dans ce journal :

- Paris Musées a annoncé que plusieurs musées parisiens seront fermés au public samedi 8 décembre. Contactée par RTL.fr, la mairie de Paris confirme la fermeture des musée municipaux ce jour-là.



- Le match entre Monaco et Nice, initialement prévu vendredi pour le compte de la 17e journée de L1, a été reporté "à la demande du gouvernement princier de la Principauté de Monaco et en lien avec la préfecture des Alpes-Maritimes", a annoncé jeudi la Ligue (LFP). La rencontre entre Saint-Etienne et Marseille, prévue dimanche, a également été reportée.



- Deux membres présumés de la cellule jihadiste ayant frappé la France et la Belgique en 2015 et 2016, Sofien Ayari et Ali El Haddad Asufi, ont été mis en examen mercredi à Paris, a-t-on appris jeudi de source judiciaire.