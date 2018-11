publié le 05/11/2018 à 14:09

Emmanuel Macron, en tournée dans le nord et l'est de la France pour commémorer l'armistice du 11 Novembre 1918, cherche aussi à renouer le contact avec les Français qui grognent contre la hausse des carburants. "J'assume parfaitement", explique le président. "Je préfère la taxation du carburant à celle du travail", a-t-il affirmé dans la presse régionale.



Mais il n'exclut pas une compensation pour accompagner ce qui existe dans les Hauts-de-France : une aide aux transports pour ceux qui ont plus de 30 km à faire par jour. Il s'agit d'une aide de 20 euros par mois, versée chaque trimestre, sous condition de ressources et dont bénéficient 14.000 Nordistes.

Et c'est loin d'être symbolique. Les personnes qui travaillent en horaires décalés, qui n'ont pas de transports à disposition, peuvent ainsi bénéficier d'un coup de pouce qui en outre ne devrait plus être taxé, a assuré Emmanuel Macron.

