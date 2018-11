publié le 05/11/2018 à 11:16

"Quand est-ce que ça va se terminer la traque aux conducteurs que vous avez mis en place ?". Dans une vidéo, postée sur les réseaux sociaux et vue plus de 5 millions de fois, Jacline Mouraud interpelle Emmanuel Macron et le gouvernement, sur la hausse des prix du carburants, mais aussi celui des péages et du contrôle technique.



Face à la polémique, le gouvernement a décidé de réagir. Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire a posté sur Twitter une vidéo dans laquelle elle répond à l'internaute.

"Je voudrais réagir au coup de gueule que Jacline a poussé sur les réseaux sociaux", commence-t-elle. Il n'y a aucun complot du gouvernement contre la voiture. Nous savons très bien que la voiture c'est un mode de transport indispensable, en particulier quand on sort des villes".

Il n'y a aucun complot du gouvernement contre la voiture !

Je réponds à Jacline Mouraud et au coup de gueule de certains automobilistes en vidéo : pic.twitter.com/sAkCFWgerY — Emmanuelle Wargon (@EmmWargon) 4 novembre 2018

L'automobiliste a fait part de son mécontentement : "Qu'est-ce que vous faites du pognon ? À part changer la vaisselle de l'Élysée ou vous faire construire des piscines. Où va la France Monsieur Macron ? Certainement pas là où vous aviez dit que vous l'emmèneriez".

Le gouvernement assume

Emmanuelle Wargon rappelle la politique du gouvernement : "Plus de sécurité, moins de pollution, moins de changement climatique". La secrétaire d'État précise que l'argent des amendes des radars "va intégralement au financement de la sécurité routière".



Elle ajoute : "En matière de pollution, nous avons aligné la fiscalité du diesel sur celle de l'essence, parce que quand on voit le nombre de morts par particules fines en France aujourd'hui: 48.000, on ne voit vraiment pas pourquoi il y aurait un bonus sur le diesel alors que le diesel pollue plus. Et puis, nous augmentons progressivement les taxes sur l'essence et sur le diesel pour aller vers une société avec une meilleure transition énergétique et climatique".



Face à la grogne, Emmanuel Macron a aussi réagi. "J'assume parfaitement que la fiscalité due au diesel soit au niveau de celle de l'essence et je préfère la taxation du carburant à la taxation du travail", a déclaré le président de la République dans un entretien aux journaux du groupe Ebra.