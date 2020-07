publié le 01/07/2020 à 12:23

C'est une histoire poignante d'un enfant passionné qui veut réaliser ses rêves. À 13 ans, Sacha, un enfant non-voyant, se lève tôt tous les jours pour pouvoir jouer aux Lego. Jusqu'ici, rien de surprenant pour un enfant de son âge sauf que ce fidèle auditeur de RTL Petit Matin souhaite devenir concepteur de Lego et baigner dans cet univers toute sa vie.

Invité dans son émission favorite avec Siam, sa mère, il a confié que son plus grand rêve était de visiter la maison Lego House au Danemark, au siège de la marque. "Son rêve est de nager dans une piscine à briques" a déclaré la mère de famille. Véritable passionné de Lego, Sacha en possède de tous les genres, dont certains qui lui permettent d'"apprendre le braille", un système d'écriture tactile à l'usage des aveugles et malvoyants.

Ces Lego particuliers permettent à Sacha de pouvoir jouer avec des voyants comme l'explique Siam : "On a eu un atelier de sensibilisation dans son centre spécialisé qu'il suit en parallèle du collège et les voyants et non-voyants pouvaient jouer avec les lettres". "Spécialiste de démolition" de Lego selon son fils, Siam souligne que "Sacha fabrique tout tout seul" et que Maé, sa grande sœur, se charge de prendre des photos pour son compte Instagram, qui compte 1.331 abonnés.

Sacha a 13 ans, il est non-voyant. Il nous écoute tous les jours depuis @ClermontFd. Fou de #LEGO, il a un rêve : visiter la #LegoHouse au Danemark.

Avec sa maman, ils nous racontaient cette passion dans @RTLPetitMatin avec @JSellier.

Un coup de main @LEGO_Group ? #LeRêvedeSacha pic.twitter.com/oFKAG6qw90 — RTL France (@RTLFrance) July 1, 2020

Touché par son histoire, RTL Petit Matin a sollicité Lego afin de réaliser le rêve de ce petit garçon en mettant au courant la communication de la marque danoise.