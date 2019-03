Comment les constructeurs veulent augmenter la sécurité au volant

publié le 24/03/2019 à 20:44

Le bridage de toutes les voitures à 180 km/h dès l'an prochain ou encore un système pour lutter contre l'endormissent et l'inattention au volant... Volvo a fait des annonces chocs en matière de sécurité au volant. Et l'objectif pour le constructeur est complètement fou : zéro mort et blessé gave à bord de l'un des véhicules en 2020, c'est à dire demain.



Comme Volvo, les constructeurs travaillent à des voitures de plus en plus su^res. Mais, le seront-elles totalement ? Une chose est sûre, les progrès réalisés sont considérables. Les experts estiment que les progrès technologiques, que l'on critique souvent, on fait baisser de plus de 10% le nombre de tués sur les routes en dix ans.

Et après avoir beaucoup investi sur la sécurité dite passive, comme les ceintures de sécurité et les airbags, aujourd'hui les efforts se portent sur la sécurité active. Autrement dit tout ce qui est fait en amont pour éviter un accident.

Un argument supplémentaire de vente

Et c'est désormais le comportement du conducteur que les constructeurs regardent de près. Car, dans plus de 90% des cas, c’est une erreur humaine qui est à l'origine de l'accident. Le conducteur est responsable de la plupart des accidents qui font chaque anne´e 1,3 millions de morts dans le monde et 50 millions de blesse´s.



Parmi les évolutions possibles, le limitateur de vitesse qui s’adapte aux panneaux, le re´gulateur adaptatif intelligent qui maintient la distance de se´curite´... C'est aussi, pour les constructeurs, un argument de vente. Il faut dire qu'en France, la sécurité est le troisième critère d'achat d'une voiture, derrière le look et le prix.



Et dans certains pays, comme la Chine par exemple, c'est même l'argument numéro un. Il faut dire que les routes y sont seize fois plus dangereuses que dans l'hexagone.