Les prix du carburant continuent d'augmenter en France

publié le 19/03/2019 à 18:20

C'est ce qui avait provoqué le début du mouvement des "gilets jaunes": l'augmentation des prix du carburant. D'après les chiffres dévoilés lundi 18 mars par le ministère de la Transition écologique, les prix ne cessent d'augmenter depuis le 1er janvier 2019. Voilà qui ne va pas calmer leur colère.



Si le litre de gazole n'a augmenté de de 0.08 centime entre le 8 et le 15 mars, il affiche tout de même 8.7 centimes de plus à la pompe par rapport à début janvier. Mais ce qui risque de faire vivement réagir c'est le prix du litre d'essence. Il faut désormais débourser 1.463 € pour en verser un litre dans son réservoir soit plus d'un centime d’augmentation en une semaine. Ce chiffre constitue un record pour 2019.

Pour un litre de SP95-E10 comptez 1.46 €. Pour un litre de SP95 vous devrez payer 1.485 €. Enfin, pour un litre de SP98 il faudra débourser 1.5434 €. Au final, les hausses des essences varient de 7.1 à 8.1 centimes le litre depuis janvier 2019. Malgré tout, on reste encore loin des prix atteints en octobre 2018 où le litre d'essence plafonnait à 1.53 euro.

Qu'en est-il de l'E85 ?

Globalement, si les prix de l'ensemble des carburants fossiles augmentent depuis 3 ans à cause de la hausse du cours du baril de pétrole, l'E85 n'est pas touché par l'inflation. Cette essence, constituée majoritairement d'éthanol issu de la betterave sucrière produite en France, reste stable voire baisse légèrement. Elle coûte 0.68 centime le litre actuellement.



La stabilité du prix de ce carburant contribue à son succès croissant depuis quelques années. Les ventes de super-éthanol ont augmenté de plus de 80% en 2018 par rapport à 2017.