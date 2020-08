Le plus long voyage en bus du monde : 70 jours de New Dehli à Londres

publié le 26/08/2020 à 11:59

C'est un voyage qui dure 70 jours et traverse 18 pays. 20.000 kilomètres entre New Dehli et Londres en bus : c'est le plus long voyage en autocar du monde que propose l'entreprise Adventures Overland.

Le nom de ce voyage : "Bus to London". C'est le journal britannique Daily Mirror qui raconte son histoire. Il s'agit d'une réminiscence du "hippie trail" qui, dès 1957, embarquait dans des bus magiques des hordes de jeunes à la recherche de l’illumination.

Il n'est pas obligatoire de signer pour tout le trajet. Il existe des formules plus courtes : 15 jours entre Londres et Moscou, 22 jours de Moscou à Bichkek au Kirghizstan, une traversée de deux semaines en Chine ou encore, le plus court, une virée de 13 jours de Bangkok à Imphāl, en Inde.

L'idée n'est pas de traverser toute l'Europe et l'Asie dans un tape-cul qui sent la chaussette. Le car est luxueux : parquet au sol, sièges en bois recouverts de cuir, écran individuel pour regarder des films, 20 passagers seulement... À chaque étape, on dort dans un hôtel 4 ou 5 étoiles, avec repas de gala au restaurant.

Un voyage luxueux

Mais cette balade vaut plus qu'un ticket de bus : 17.000 euros pour les 70 jours, soit 242 euros par jour. À ce prix là les visites sont comprises : la Grande muraille de Chine notamment, mais aussi les pandas géants du Chengdu, les pagodes du Myanmar, des villes d'histoires comme Prague ou Samarcande...

Mais si ce voyage vous tente, il faudra attendre : aucun billet n'est en vente pour l'instant en raison de l'épidémie de coronavirus. Les ventes pourraient reprendre en mai prochain. En attendant, on peut quand même s'inscrire sur le site et télécharger la brochure.