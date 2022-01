Le passe sanitaire entre en vigueur lundi : faut-il mettre à jour TousAntiCovid ?

Crédit : Aline Morcillo / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

La transformation du passe sanitaire en passe vaccinal sera effective en France ce lundi 24 janvier. Annoncée jeudi par le Premier ministre Jean Castex lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation du calendrier de l'allègement des restrictions mises en place pour lutter contre la pandémie, l'évolution du dispositif a été validée par le Conseil constitutionnel ce vendredi 21 janvier.

Saisie par les oppositions, l'instance a notamment validé les principes de vérification de l'identité par les cafetiers et restaurants au nom de l'objectif de protection de santé face au Covid-19.

Dès lundi, les certificats de tests PCR et antigéniques ne seront plus suffisants pour se rendre dans certains lieux publics et privés. Seule la présentation d'une attestation de vaccination ou de contamination récente sera désormais tolérée.

De quoi est composé le passe vaccinal ?

Le passe vaccinal traduit l'objectif du gouvernement de maintenir un fort taux de vaccination dans la population avec les doses de rappel. Il vient certifier un schéma de vaccination complet, à savoir deux doses ou une, selon le vaccin, ainsi qu'une dose de rappel reçue dans les sept mois après la dernière injection. À partir du 15 février, le délai sera resserré à 4 mois.

Les certificats de rétablissements reçu par les personnes infectées par le Covid dans les six derniers mois sont encore valables pour le passe vaccinal. Selon la règle en vigueur, une contamination de plus de 11 jours et moins de 6 mois donne accès à un passe sanitaire valable 6 mois.

À noter que les adolescents âgés de 12 à 15 ans seront toujours soumis au passe sanitaire car le passe vaccinal ne concerne que les personnes âgées d'au moins 16 ans.

Dans quels lieux est-il obligatoire ?

Le passe vaccinal sera demandé à partir de lundi à l'entrée des lieux de culture et de loisirs, dans les cafés, bars et restaurants, les centres commerciaux, les foires et salons professionnels, les transports longue distance (avions, trains, bus), les salles de sport ou les maisons de retraite.

Faut-il mettre à jour TousAntiCovid ?

Si vous utilisez l'application TousAntiCovid pour conserver votre passe sanitaire, vous n'aurez pas besoin de mettre à jour l'application pour utiliser votre passe vaccinal. Le nouveau dispositif ne modifie pas le format des codes 2D-DOC stockés dans la section "Carnet" de l'application.



Les changements sont en fait concentrés sur l'application TousAntiCovid Verif, le lecteur de QR code utilisé pour contrôler la validité des passes en vérifiant leur signature numérique. Les personnes habilitées à réaliser ces contrôles, comme les restaurateurs, les contrôleurs de la SNCF ou les compagnies aériennes, devront vérifier qu'ils ont bien la dernière mise à jour de l'application lors de l'entrée en vigueur du passe vaccinal lundi.

Quelles possibilités pour les non vaccinés ?

Soucieux d'inciter les non-vaccinés à sauter le pas, le gouvernement a prévu des modalités particulières pour les Français qui n'ont pas encore reçu de dose de vaccin. Les personnes qui feront leur première dose d'ici le 15 février pourront bénéficier d'un passe vaccinal immédiatement à condition de présenter un test négatif de moins de 24 heures et de s'engager à recevoir leur deuxième dose sous un mois.