publié le 23/11/2018 à 09:27

Cette baisse des revenus des seniors est la conséquence du ralentissement de l'économie dû à la grande crise de 2008. Celle-ci avait encore plus touché les actifs, puisqu'ils ont vu leurs revenus chuter de 3% entre 2010 et 2015. Pour les seniors, il y a quelques points de pourcentage en plus, mais il faut dire que l'INSEE, qui dévoile ces chiffres, n'intègre pas les mesures fiscales récentes.



Les seniors les plus récents, ceux qui ont franchi la barre des 65 ans il y a peu, ne voient pas leurs revenus progresser par rapport aux générations précédentes. Auparavant, chaque génération profitait d'un niveau de vie à la retraite, supérieur à la génération de retraités d'avant.

Cette inflexion importante s'explique par la réforme de la retraite, en particulier celle de 2010. Elle s'est traduite par une baisse des droits à durée de cotisation inchangée, donc une pension un peu minorée. Cela peut aussi s'expliquer par des carrières "à trou", avec des périodes de chômage que n'avaient pas forcément connues leurs prédécesseurs.