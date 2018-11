et William Vuillez

publié le 01/11/2018 à 06:05

Ce 1er novembre marque le début du "mois sans tabac". L'objectif de cette 3e édition est d'encourager les fumeurs à arrêter de manière ludique avec, en parallèle, de fortes hausses de prix du tabac décidées par le gouvernement. Mais ce n'est pas la seule mesure qui rentre en application ce jour.



Les retraites complémentaires du privé (versée par l’Agirc pour les cadres et l’Arrco pour les non-cadres) vont être revalorisées de 0,6%. La valeur du point Agirc (Association générale des institutions de retraite complémentaire des cadres, ndlr) passe ainsi à 0,4378 euro (contre 0,4352 euro jusque-là) et celle du point Arrco (l’association pour le régime de retraite complémentaire des salariés, ndlr) à 1,2588 euro (contre 1,2513 euro).

Ces deux institutions représentent pas moins de 18 millions de salariés et fusionneront en un seul régime au 1er janvier 2019.

Hausse de la prime d'activité

Cette prime, accordée aux salariés touchant de faibles revenus, concerne 2,66 millions de foyer en France. Mais seuls les salariés au Smic verront leur complément de revenus augmenter de 20 euros à partir de ce 1er novembre. Cette hausse était une promesse du candidat Macron, qui avait assuré que l'augmentation totale serait de 80 euros à la fin de son quinquennat.

Augmentation des prix du gaz

Votre facture de gaz va une nouvelle fois augmenter, de 5,79% en moyenne ce mois-ci, ce qui représente une hausse globale de 16,4% depuis le début de l'année. Plus précisément, cette augmentation sera de 1,9% pour les utilisateurs de gaz uniquement pour la cuisson, 3,6% pour ceux qui l'utilisent pour la cuisson et l'eau chaude, et enfin de 6% pour tous ceux qui se chauffent au gaz.

Hausse de l'allocation aux adultes handicapés

Le montant de l'allocation aux adultes handicapées (AAH) va augmenter de 11% au 1er novembre 2018. Accordée sur décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en fonction notamment du taux d'incapacité, de l'âge et des revenus, cette allocation de 819€ maximum va passer à 860€ par mois. À partir de 2019, l'AAH bénéficiera d'une nouvelle revalorisation, portant son montant maximum à 900€.





Début de la trêve hivernale

À partir du jeudi 1er novembre, vous ne pourrez plus vous faire expulser de votre logement si vous êtes locataire. Comme chaque année, cette période de "trêve hivernale", qui s'étend du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019, suspend les expulsions de locataires.



Le propriétaire peut engager une procédure d'expulsion, mais celle-ci ne sera effective qu'à la fin de cette trêve. Durant cette période de 5 mois, les fournisseurs d'énergie ne peuvent suspendre ni l’électricité, ni le gaz.





Changement de fréquence TNT

Le 6 novembre, les fréquences de la TNT vont changer en Occitanie (Hérault, Aude, Aveyron, Lozère, Pyrénées-Orientales, Ariège) et en Auvergne Rhône-Alpes (Haute-Loire, Cantal). Les habitants de ces régions qui possèdent une antenne râteau (voie hertzienne terrestre) devront faire une nouvelle recherche de chaînes.