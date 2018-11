publié le 12/11/2018 à 17:10

Et si c'était le moment de vous intéresser de plus près à votre retraite ? Selon un sondage OpinionWay/Argic et Arrco paru le 12 novembre 2018, près de la moitié des nouveaux retraités qui ont estimé leur pension avant leur départ ont finalement touché moins que leur prévision. Parmi eux, 30% juge ce montant "légèrement inférieur" et 17% "nettement inférieur".



À l'occasion de la troisième édition des "Rendez-Vous de la Retraite" qui se déroulent jusqu'au 17 novembre, voici quelques conseils pour préparer sereinement votre retraite.

Le premier réflexe, quelque soit votre âge et votre situation professionnelle, est de demander conseil. "Plus je suis acteur de ma retraite, plus je fais des choix éclairés", résume François-Xavier Selleret, directeur-général des régimes de retraites complémentaires des salariés du privé Agirc et Arcco. Année sabbatique, création d'entreprise, maternité... "Pour chaque nouveau choix de vie, nous mettons à la disposition des outils d'aide à la prise de décision", explique-t-il.



S'y prendre tôt et adopter une démarche active

Le directeur d'Agirc-Arcco invite notamment les futurs retraités à prendre rendez-vous pour faire le point sur leur situation personnelle. À l'occasion des "Rendez-Vous de la retraite", les assurés pourront se rendre dans l'un des 100 centres d'information des régimes répartis sur tout le territoire. Il est également possible de contacter un conseiller retraite par téléphone.



Vous pouvez également estimer votre âge de départ et le montant de vos droits grâce à un simulateur en ligne mis en place par l'Agirc-Arcco. À partir des données dont vous disposez, ce simulateur va effectuer le calcul à votre place.



Autre conseil : s'y intéresser le plus tôt possible. C'est d'ailleurs ce que préconisent en priorité les néo-retraités interrogés lors du sondage. Ils recommandent en moyenne de penser à sa retraite à 42 ans, 32% d'entre eux estimant que le "moment propice pour s'informer sur les droits à la retraite" se situe entre 35 et 50 ans, 25% entre 50 et 55 ans.