La chronique de Laurent Gerra du mercredi 7 avril 2021

publié le 07/04/2021 à 10:07

Le ministre de la Santé a déclaré sans rire que la logistique de la vaccination marchait du feu de Dieu. Il est justement passé dans les studios de RTL : "Rien à péter ! Vous m’insultez, je vous réponds que j’en ai rien à carrer ! Oui, je m’en balance, je m’en tape, je m’en tamponne, j’en ai rien à cirer… Je m’en bats l’œil si vous préférez. Je suis le champion, I am the best, the king of the world… D’ailleurs Olivier Véran n’habite pas sur terre, c’est la terre qui est sous les pieds d’Olivier Véran".

L’extension des mesures sanitaires à l’ensemble du territoire national pose problème à de nombreux français, qui s’y perdent un peu dans toutes ces restrictions. Faisons le point avec nos amis Chevallier et Laspalès : "Je suis à moins de 10 kilomètres de chez moi ! Je suis juste sorti pour acheter un nouveau slip", dit Laspalès. "Ca ne va pas être possible monsieur, les marchands de vêtements sont sur la liste des commerces non-essentiels, répond Laspalès. Faute de pouvoir acheter un slip, allez chez le disquaire, achetez le dernier album de Camélia Jordana et foutez-vous le au cul !"

Le nom "Valéry Giscard d’Estaing" sera accolé aux musées d’Orsay. Voilà qui a dû faire plaisir à son fils spirituel, François Bayrou : "Pardonnez-moi, Valéry, mais j’ai beaucoup de travail. Je suis haut-commissaire au plan et le seul plan que j’ai réussi à proposer en 6 mois à Emmanuel, c’est un plan de travail pour sa cuisine équipée du Touquet. Une cuisine Mobalpa que j’ai dénichée dans la zone industrielle de mon grand Pau, entre la Halle aux chaussures et le Buffalo Grill."

L’émission "L’heure des pros" sur CNEWS ne cesse d’accroitre son audience, à tel point que notre ami Pascal Praud travaille sur un nouveau format, encore plus mordant, qu’il a intitulé : "L’heure des crocs". Nous nous en sommes procuré un extrait : "Bonzour à tous et bienvenue dans "L’heure des crocs", l’émission qui mord les mollets de la bienpensance, des véganes et des néo-féministes. Je reçois aujourd’hui Alain Finkielkraut, Laurent Joffrin, et Jaqueline de la Raie, de Mediapart. Et nous allons bien sûr parler des nouvelles mesures en vigueur en France. Alors je vous pose la question : faut-il rouvrir le bagne de Cayenne pour y envoyer les pignoufs qui nous gouvernent ?".