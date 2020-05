Le meilleur de Laurent Gerra avec Valéry Giscard d'Estaing

publié le 02/05/2020 à 08:40

Un ancien Président français vient de publier une tribune sur l'avenir de l'Europe. Il s'agit de Valéry Giscard d'Estaing, qui dans celle-ci, exhorte les chefs d'État des 27 à se ressaisir. "J'ai jeté mes valises et Anne-Aymone dans ma DS, j'ai mis une cassette d'Herbert Léonard dans l'autoradio bluetooth, et j'ai foncé à 110 km/h vers mon château familial d'Authon dans le Loire-et-Cher, pour réfléchir à l'Europe et écrire mes tribunes".

Durant cette période de confinement, Valéry Giscard d'Estaing s'est mis à l'abri car il fait parti des personnes les plus vulnérables selon mademoiselle Jade. "Je t'en foutrai moi des personnes vulnérables. Foutez-leur la paix aux personnes vulnérables, déjà qu'elles sont emmerdées par des artistes solidaires" lui répond l'ancien chef de l'État, visiblement agacé par ses propos.