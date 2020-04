La chronique de Laurent Gerra du 29 avril 2020

et Jade

publié le 29/04/2020 à 09:51

Le Premier ministre Édouard Philippe, a détaillé ce mardi 28 avril le plan de déconfinemnt prévu pour le 11 mai. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT lance un appel à la responsabilité et incite les citoyens a bien respecter ces dernières semaines de confinement. "Si ça redémarre pas on peut pas tout stopper dans le pays et tout bloquer. Alors qu'est-ce qu'on dit ? Rendez-vous le 12 mai, pour l'arrêt du redémarrage".

Le confinement a des vertus créatives chez François Hollande. L'ancien Président de la République pense à un nouvel ouvrage. "Après mon livre d'instruction civique pour enfants et adolescents, je travaille sur un nouveau livre La république pour les tout petits avec dedans un Président en mousse, qui couine" annonce l'ex-chef de l'État.

Un autre ancien Président français à quant à lui publié une tribune sur l'avenir de l'Europe. Il s'agit de Valéry Giscard d'Estaing, qui dans celle-ci, exhorte les chefs d'État des 27 à se ressaisir. "J'ai jeté mes valises et Anne-Aymone dans ma DS, j'ai mis une cassette d'Herbert Léonard dans l'autoradio bluetooth, et j'ai foncé à 110 km/h vers mon château familial d'Authon dans le Loire-et-Cher, pour réfléchir à l'Europe et écrire mes tribunes".