La chronique de Laurent Gerra du 28 avril 2020

publié le 28/04/2020 à 10:23

Jean-Luc Mélenchon se montre de plus en plus critique quant à la gestion de la crise du coronavirus par Emmanuel Macron et son gouvernement. Le député de la France Insoumise (LFI) a même déclaré qu'il serait en mesure de changer la situation lui-même "demain matin" : "Demain matin c'est aujourd'hui, allez, pousse toi de là Calvi. La révolution a commencé, il y a mon Rufin qui va faire le râleur à ta place".

La situation s'est détériorée au Vatican où plusieurs cas de coronavirus ont été déclarés et où deux papes, Benoît XVI et François, sont confinés. Néanmoins, la crise sanitaire n'empêche pas les deux prélats de communiquer par visioconférence. "Guten tag François, comment ça va aujourd'hui ? Tu as essayé la recette de Schneudel ?" demande Benoît XVI. "Olala Benito, que tal ? J'ai pas pu essayer ta recette, mon cuisinier il a pris le virus", regrette le souverain pontife.

Le journal Libération note que les femmes sont souvent en première-ligne dans cette crise du coronavirus et se demande si le féminisme et le confinement vont bien ensemble. Une question qui n'a pas manqué de mobiliser les Deschiens. Bruno Lochet évoque son confinement idyllique aux côtés de son épouse : "Ça doit être grâce à l'amour parce que depuis le début du confinement, ma femme passe un tiers de sa journée à faire la cuisine, le deuxième tiers à faire le ménage et le dernier tiers à repasser mes chemises. Je le vois plus son féminisme".