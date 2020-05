La chronique de Laurent Gerra du 1er mai 2020

publié le 01/05/2020 à 11:20

Nicolas Sarkozy vit très bien la période de confinement. "Je ne suis pas inactif, assure-t-il. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui chantent sur leur balcon, ça m’a donné l’idée de monter ma propre chorale : "la Sarkovale", avec Carlita et sa fille Giulia. "Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'un virus avait tué le PIB", chantent-ils en chœur et en famille.

La situation s'est détériorée au Vatican où plusieurs cas de coronavirus ont été déclarés et où deux papes, Benoît XVI et François, sont confinés. Néanmoins, la crise sanitaire n'empêche pas les deux prélats de communiquer par visioconférence. "Guten tag François, comment ça va aujourd'hui ? Tu as essayé la recette de Schneudel ?" demande Benoît XVI. "Olala Benito, que tal ? J'ai pas pu essayer ta recette, mon cuisinier il a pris le virus", regrette le souverain pontife.

Dans son émission Pascal Praud va parler avec les auditeurs de RTL du déconfinement "qui soulève plusieurs questions et notamment sur celle des transports". Le ministre des Transports a informé que 50% des TGV seraient disponibles à partir du 11 mai mais "cela tient-il compte des habituelles annulations liées aux intempéries, aux sangliers sur les voies, aux pannes de courant, aux vols de caténaire, aux voies bloquées par les' gilets jaunes' et aux grèves de la CGT ?" se demande l'animateur.