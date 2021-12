Le meilleur de Laurent Gerra avec Valérie Pécresse et Renaud

Pour Jean Castex, la vaccination des enfants est désormais une nécessité. Pourtant ils sont de plus en plus nombreux à estimer que cette mesure ne servirait à rien et serait même peut-être dangereuse.

"Tintintin ! Toujours vivant, rassurez-vous. Toujours la banane, toujours debout. Ben moi, tu sais, les marmots, j’les adore… Alors déjà qu’on leur colle des masques alors que c’est même pas l’carnaval, on va pas en plus les piquer !", lance le chanteur Renaud, imité par Laurent Gerra.

"D’ailleurs j’ai composé une petite chanson pour eux. Tu veux l’entendre ? À m’asseoir sur un banc cinq minutes avec toi. Et r’garder ton p’tit bras qui veut pas. Que j’le pique au Pfizer ou bien au Moderna. En serrant dans ma main tes p’tits doigts", reprend le chanteur.