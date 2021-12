La chronique de Laurent Gerra du jeudi 16 décembre

Alors que l'élection présidentielle d'avril 2022 approche à grands pas, Jean-Luc Mélenchon, n'est pas content car il peine à grimper dans les sondages :"Ma campagne décolle pas, j’suis à 8% dans les sondages, si ça continue comme ça je vais finir derrière Hélène Thouy, la candidate du parti animaliste ! Voilà où j’en suis : je me rêvais en leader de l’internationale prolétaire, et maintenant je suis dans le même panier que la passionaria des hamsters et des caniches".

Et ce n'est pas l'arrivée de François Ruffin qui va lui remonter le moral :"Le patron nous a demandé d’aller chercher les parrainages des mères. J’ai demandé à ma maman mais elle ne veut pas être votre marraine. Elle vous trouve trop méchant, patron".

De son côté, Gérard Collomb a réagi en direct aux mesures prises par la mairie écologiste de Lyon, qui a interdit de servir du foie gras dans ses réceptions officielles car, selon elle, son mode de fabrication ne garantit pas le bien-être animal :"Pourquoi ils n’interdisent pas directement la viande ? Parce que tuer un cochon pour en faire des rillettes, des grattons ou une rosette de Lyon, ça ne garantit pas son bien-être non plus. Si on lui demandait s’il veut terminer en charcuterie, le petit cochon, il dirait sûrement non".