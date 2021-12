La chronique de Laurent Gerra du vendredi 17 décembre

Depuis quelques semaines, la faillite possible du géant chinois Evergrande menace l'économie mondiale. Notre expert François Lenglet explique qu'il y a "du pour et du contre. Le contre c'est que s'il y a un crack en Chine, des millions de petits enfants vont perdre leur emploi dans les usines chinoises. Le pour c'est que si les chinois font faillite, Macron va les sauver en envoyant le train de la relance et quelques milliards".

L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy se distingue avec son dernière ouvrage intitulé Promenades. "Si j'ai écrit Promenades, c'est parce que les gens, ils me connaissent mal. À cause que j'écoute du Didier Barbelivien, ils croient que j'aime pas l'art, alors que c'est le contraire, entre le lard et le cochon j'ai toujours choisi le lard", ironise-t-il.