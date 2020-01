Le meilleur de Laurent Gerra avec Pascal Sevran et Léon Zitrone

publié le 04/01/2020 à 10:45

Jade et Laurent Gerra imaginent un réveillon de Noël ou plutôt un grand show animé par Pascal Sevran, à la façon des années 80 : "C'est Noël et c'est la chance aux dindons !". L'animateur se satisfait de l’atmosphère que génère ce dernier jour de l'année : "On est bien, on a fait du feu dans la cheminée, mis un grand sapin rose et on a invité des garçons coiffeurs qui sont assis partout".

Pour le réveillon du 31 décembre, c'est Guy Lux qui est convoqué par Laurent Gerra pour une soirée faite de "chansons et de jeux". Mais lors de ce même réveillon, Léon Zitrone rencontre un petit problème : "Guy, on vient de m'envoyer un projectile dans mes lunettes, j'ai reçu un bouchon en pleine poire, je suis dans la mousse. Je vous entends mais je ne vous vois plus. À vous Guy Lux, à vous Cognacq-Jay".

Ce réveillon fantasque s'achève par un mot de Dominique Strauss-Khan qui assure qu'il est désormais "lassé des fantaisies inappropriées qui [l']amusaient autrefois".