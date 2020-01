La chronique de Laurent Gerra du vendredi 3 janvier 2020

publié le 03/01/2020 à 11:04

Donald Trump a rencontré au mois de février dernier le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un au Vietnam. Pour décrypter les nouveaux enjeux de ce sommet américano-nord-coréen, John Rambo a été invité sur le plateau de mademoiselle Jade, avec sa voix virile : "L'enjeu est simple, c'est l'abandon du programme nucléaire du Vietnam". Une erreur selon mademoiselle Jade qui le reprend : "Vous voulez dire de la Corée du Nord ?". En réalité, l'ancien commando américain se montre incompétent sur cette question : "Ah bon ? Peut-être. Moi, les faces de litchi, je n'arrive pas à les reconnaître. Ils ont tous la même tête".

Après la sortie très commentée de son nouveau roman Sérotonine, Michel Houellebecq a tourné un film cette année dans lequel il tient le rôle principal aux côtés de Gérard Depardieu. L'auteur français nous explique les contours du tournage : "Tout se passe bien. Je n'ai essayé de mettre fin à mes jours que trois fois cette semaine". Selon Gérard Depardieu, "c'est clair que Michel et moi on n'a pas le même régime. Moi je prends un cochon de lait pour le calcium au petit-déjeuner et lui trois Effexor 40 mg".

Au fond de la garrigue provençale, le grand débat national semble bien loin et d'autres questions pratiques occupent tous les esprits. Dans la saga provençale Macron des sources, avec Daniel Auteuil dans le rôle d'Ugolin et Yves Montand dans celui du Papé, l'épisode du jour s'intitule L'heure d'été : "Papé, je sais pas quoi en penser du débat sur le changement d'heure" se demande Daniel Auteuil. "Le changement d'heure tu as dis, et pourquoi pas le changement de slip avec le slip d'hiver molletonné et le slip d'été en coton fin. Ces fadas de Paris ne savent pas que l'oseille, il n'y a pas d'heure pour la ramasser".