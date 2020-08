Le meilleur de Laurent Gerra avec M. Morel et Bruno Lochet

publié le 30/08/2020 à 11:12

Greta Thunberg, la passionaria de l'écologie, a traversé l'Atlantique nord à bord d'un voilier. La popularité de cette toute jeune suédoise est mondiale et atteint Les Deschiens.

"3615, code qui n'en veut de la Greta. Avec aujourd'hui mon gars Bruno Lochet. Mon Bruno, est-ce que tu n'en veux de la Greta Thunberg," demande M. Morel, imité par Laurent Gerra. "Je connais Gutenberg, c'est celui qui a invité les magazines pour les bonnes femmes et les livres pour ceux qui ont des lunettes. Mais je connais pas Greta Berg moi," lui répond Bruno Lochet, toujours imité par l'humoriste.

M. Morel réitère. "Je crois que tu es bouché mon Bruno, je te demande ton avis sur cette jeune suédoise, qui comme le Capitaine Flam, veut sauver la planète," interroge M. Morel. Ce à quoi Bruno Lochet répond, "déjà j'aime pas trop les suédois depuis que me femme veut me faire manger des krisprolls sans gluten. C'est tout sec et ça colle aux dents. Moi je préfère les bons croissants au beurre," s'exclame-t-il.

"Je ne te parle pas non plus de viennoiseries, je te parle de Greta Thunberg qui fait la leçon aux grandes personnes," s'agace M. Morel, toujours imité par Laurent Gerra. "Moi les mioches qui font la leçon aux adultes, c'est une paire de claques et puis c'est tout," répond simplement Bruno Lochet.