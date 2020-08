La chronique de Laurent Gerra du 27 août 2020

publié le 27/08/2020 à 10:39

C'est la rentrée pour tout le monde mais aussi pour François Lenglet, qui a passé de relatives bonnes vacances : "J'ai fait des provisions de pâtes, de sucre mais mon abri anti-atomique n'est pas encore prêt. Car tout va basculer, il nous reste donc trois mois pour nous mettre à l'abri. Tous les clignotants sont au rouge : l'économie de l'Allemagne est au point mort, ils vont donc nous envahir une fois encore pour relancer leur industrie. L'Italie est en plein chaos ce qui va faire monter le prix des pâtes et on ne pourra pas se réfugier en Angleterre à cause du Brexit."

Greta Thunberg vient de traverser l'Atlantique nord à bord d'un voilier. La popularité de cette toute jeune suédoise est mondiale et elle atteint nos amis les Deschiens : "Est-ce que tu en veux mon Bruno de la Greta Thunberg ? - Je connais Gutenberg c'est celui qui a inventé les magazines pour les bonnes femmes et les livres pour ceux qui ont des lunettes. Mais je connaissais pas Getaberg moi".

Céline Dion revient à peine de vacances mais "après avoir fait le show aux quatre coins de la planète, à faire des trucs de teenagers, (...) après avoir trimé pour avoir nourri mes jumeaux qui sont des ventres sur pattes, je comptais prendre un repos bien mérité et surtout bien de mon âge", conclut-elle.