La chronique de Laurent Gerra du 28 août 2020

publié le 28/08/2020 à 11:02

C’est la rentrée littéraire, et pour faire le bon choix en matière de livres, demandons conseil auprès de Michel Houellebecq. "Pardon, je me suis endormi", réagit l’auteur, imité par Laurent Gerra, à la question de mademoiselle Jade. "J’ai froid", ajoute-t-il.

En cette fin d’été, prenons des nouvelles de l’ancien président de la République, Valéry Giscard d’Estaing. "Ces derniers temps, je n’allais pas très bien. J’étais comme qui dirait un peu bloqué au niveau du transit", confie-t-il par la voix de Laurent Gerra. "Je pense que c’était à cause de la canicule et que je ne me suis pas assez hydraté", explique-t-il.

Mais une visite au musée de la constipation dans sa chère Auvergne semble avoir réglé le problème et il assure aller désormais bien mieux. "Je pète le feu", ose même l'ancien locataire de l'Élysée.