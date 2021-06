La chronique de Laurent Gerra du vendredi 4 juin 2021

publié le 04/06/2021 à 10:30

Le tournoi de Roland-Garros a débuté dimanche 30 mai, pour le plus grand plaisir de Dominique Strauss-Kahn. L'économiste, "qui ne manquerait ça pour rien au monde" est particulièrement intéressé par le tennis féminin. "Ce qui me plait, ce sont les petits cris qu'elles poussent à chaque effort hmmm, leur petite jupette qui, lorsqu'elles servent, laissent entrevoir leur jolie culotte et cette dextérité quand elles empoignent le manche avec force, parfois même à deux mains mon cousin", explique-t-il.

En Chine, un parc d'attractions dédié au sexe va bientôt ouvrir. "Je suis révulsé à l'idée que les Chinois dénaturent de façon si indécente les principes de mon parc avec ce que j'appellerais 'le Puy du foutre"", réagi Philippe de Villiers, fondateur du Puy du Fou. Selon lui, "le plus choquant, véritable Sodome et Gomorrhe extrême oriental, est, dès l'entrée, la statue gigantesque d'une jeune femme à moitié nue (...) qui ne laisse rien ignorer de ce que la décence interdit à une femme respectable d'exhiber à la vue de tout à chacun".

À l'occasion du 40e anniversaire de l'accession au pouvoir de François Mitterrand, de nombreux ouvrages sont publiés, notamment au sujet de la correspondance intime entre le Président et Anne Pingeot. Dans un courrier inédit, daté de décembre 1984, François Mitterrand s'adresse à son "Anne", son "Aneth", son "Ananas" pour lui faire part de la situation du pays. Il en profite pour lui demander "est-ce que tu viens pour les vacances ? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serais, je pense, un peu en avance. Au rendez-vous de nos promesses".