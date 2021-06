La chronique de Laurent Gerra du mercredi 2 juin 2021

publié le 02/06/2021 à 09:46

D’après les derniers sondages sur la prochaine élection présidentielle, Emmanuel Macron serait distancé par Marine Le Pen au premier tour mais l’emporterai avec une confortable avance de 8 points au second. Dans cette bataille, le chef de l'État a réagi, auprès de mademoiselle Jade, sur le profil de sa principale adversaire : "La blonde est méchante, nulle et toute pourrite. Je répète, la blonde est méchante, nulle et toute pourrite".

Trois offres de rachat du club de football des Girondins de Bordeaux ont été déposées, dont une par le géant chinois Fosun, ce qui ne semble guère du goût de l'ancien maire de la ville, Alain Juppé. "Ça va pas fort. Déjà que ma Bordeaux est dirigée par des Verts, voilà que son club de foot va être racheté par des Jaunes" déplore-t-il. "Dans un an, le stade Chaban-Delmas sera remplacé par le stade du Dragon impérial" fustige également le membre du Conseil Constitutionnel.

Après des mois d’activité au ralenti, le cinéma français reprend du poil de la bête et les annonces de tournage se multiplient. À l'affiche de Benedetta, Lambert Wilson revient , sous toutes les langues, sur ce film qui raconte l’histoire d’une religieuse lesbienne : "Benedetta est une noooonne qui aime les femmmmes ! Benedetta è una donna che ama le donne, Benedetta is a woman brouting other women, Benedetta c’t’ine ispice di mouquère qui nique les aut’ pouffiasses, tching thchon gnang".