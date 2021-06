La chronique de Laurent Gerra du jeudi 3 juin 2021

publié le 03/06/2021 à 10:58

À un an de la présidentielle, Marine Le Pen, sans trop occuper le terrain, engrange les ralliements, et est quasi assurée d’être au second tour, où la victoire n’est plus impossible. "Plus on m’attaque, plus je progresse dans les sondages", estime la présidente du Rassemblement national avant de recevoir une notification sur son téléphone. Mauvaise nouvelle : "Je viens de perdre 4 points. Allez, dites que je suis un monstre sanguinaire et que je mange des enfants au petit déjeuner, sinon je vais finir avec le score de Dupont-Aignan !".

Ce jeudi est également l'occasion de retrouver un nouveau numéro de Couillon de culture, une émission de Patrick Sébastien. L'animateur star revient sur la publication du livre d'Anne Sinclair, Passé composé. Pour l'occasion, il reçoit du beau monde, dont "LA personne dont il est question tout au long du bouquin, le plus grand queutard du 21e siècle, notre maître à tous : MOSSIEUR Dominique Strauss-Kahn !"

De son côté, Jean-Baptiste Guégan a enfin pu quitter sa retraite forcée à Tournai, pour se consacrer à l'enregistrement de son troisième album. Un retour aux "racines américaines" de l'artiste, pourtant né en Bretagne, à Trégueux. Pour ce nouveau disque, le chanteur n'abandonne "pas du tout" son club des sosies vocaux, mais veut "accueillir des chanteurs retrouvés".